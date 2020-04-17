2020/04/17 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأبيض ..كمامات وطن ..عشق الحياة ..عناوين لسلة برامجية ثرية (الشرقية) تقدم أضخم إنتاج تلفزيوني رمضاني بغداد – ندى شوكت اعلنت قناة (الشرقية) عن ابرز ماتتضمنه دورتها الرمضانية من برامج انسانية وترفيهية وسياسية، التي تنطلق بعد ايام في واحدة من اضخم انتاجاتها الاعلامية والتلفزيونية.مؤكدة ان (القناة تواصل انتاج برامج تتصدر […]

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