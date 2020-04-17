2020/04/17 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايد المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بغداد – الزمان ارتفع عدد المشاركين في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للرجال، والتي تضيفها الإمارات مطلع العام المقبل، إلى 10 منتخبات.وتأكدت مشاركة العراق والكويت والبحرين وسوريا وقطر ولبنان والأردن والسعودية وعُمان إلى جانب الإمارات “المضيف”، في البطولة التي ستقام خلال […]

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