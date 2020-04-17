2020/04/17 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يطالب بزيادة عمومية إتحاد الكرة إلى 300 شخص مواجهات الأسود تتأجل والإرتباك يتصدّر نقاط ضعف الممتاز بغداد – الزمان في ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعتها العديد من الحكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري أيار وحزيران، وذلك حتى إشعار آخر.[…]

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