وزيرة فرنسية: نصف طاقم

2020/04/17 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن حدث سنوي مهم هذا الأسبوع ما جدد التكهنات حول صحته، وفق ما قال محللون الجمعة.

واحتفلت كوريا الشمالية الأربعاء بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها كيم إيل سونج وهو جد الزعيم الحالي وهو يوم عطلة وطنية تعرف باسم يوم الشمس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس أن كبار المسؤولين زاروا ضريح كيم إيل سونغ في قصر الشمس "كومسوسان"، ولكن لم يرد ذكر اسم كيم كجزء من الوفد على عكس ما كان يحدث في السابق.



ولم يظهر كيم أيضا في الصور التي نشرتها صحيفة رودونج شينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم.

وأثار غيابه المزعوم تكهنات بين الخبراء بأن كيم البالغ من العمر 36 عاما والذي يعاني من زيادة الوزن ربما يعاني من مشاكل صحية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الخميس إنها على علم بأن وسائل الإعلام الحكومية لم تتحدث عن زيارة كيم لكنها رفضت تقديم أي تحليل للأمر.

وشوهد كيم آخر مرة علنا وهو يترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم السبت الماضي.

وتنفى كوريا الشمالية حصول إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، فيما يسبتعد خبراء صحة ذلك.

وقال دبلوماسي كوري شمالي في بعثة بيونغيانغ لدى الأمم المتحدة لرويترز "نحن في عزل عام، نتوخى الحذر الشديد في ما يتعلق بانتشار هذا الفيروس، ما أعرفه هو أنه لا توجد لدينا حالات".

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