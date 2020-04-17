مساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من كورونا

2020/04/17 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير إعلامية بريطانية إن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي، ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام شهر مايو المقبل.

وقالت مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم الخطيبين "لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر".

وأضاف المتحدث "إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت، سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد".

وفي وقت سابق أكدت الملكة إيليزابيث أنها لن تستضيف حفل زفافهم في قصر باكنغهام، وكان ذلك قبل بدء إجراءات الإغلاق بالكامل الشهر الماضي.

ويُفهم أن الأميرة بياتريس تقضي إغلاقها مع إيدو في منزله بغرب لندن.

ويقيم باقي عائلة يورك بما في ذلك شقيقة الأميرة "بيا" الأميرة أوجيني، 30 عامًا، حاليًا في منزل الأمير أندرو في رويال لودج.

وفي الوقت الذي يتعافي فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأدخل في حجر صحي ثم نقل إلى العناية المركزة، تستعد الحكومة البريطانية لإعلان تمديد تدابير العزل المطبقة منذ 23 مارس لمكافحة الفيروس الذي أودى بحياة 13 ألف شخص في البلاد.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك لبي بي سي، قوله "لن أصدر أحكاما مسبقة على القرار الرسمي الذي سيتخذ، لكننا كنا في غاية الوضوح بأنه من المبكر التغيير".



وأضاف "رغم أن الخط البياني لعدد الإصابات والوفيات يتسطح، لم يسجل بعد تراجعا، وأعتبر أن الأعداد لا تزال مرتفعة جدا".

وبريطانيا بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 12868 مصابا فيها في المستشفيات وحدها، بينما يسود قلق حول الأعداد في دور المسنين التي لا تحتسب في الحصيلة اليومية التي تنشرها السلطات.

وللتصدي لانتشار الوباء تؤيد المعارضة العمالية تمديد تدابير العزل لكنها تطلب تفاصيل من الحكومة عن الطريقة التي تنوي اتباعها لرفعها.

ووصف جوناثان آشوورث المكلف الشؤون الصحية في الحزب العمالي تمديد العزل ثلاثة أسابيع إضافية بـ"المنطقي".



وقال لشبكة بي بي سي "نتوقع تمديد العزل وندعمه (...) لكننا نريد أيضا تفاصيل أكبر من الحكومة عما سيحصل لاحقا".

ورد هانكوك بالقول "من المبكر جدا" التحدث عن خطة للخروج من العزل.

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