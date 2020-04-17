الصحة تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/04/17 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراقوذكرت الصحة في بيانها لهذا اليوم، "تم فحص (٢٤٧٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥١٧٣٧).- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤٨) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٣مدينة الطب ١النجف الأشرف ١٤السليمانية ٢ كربلاء ١ البصرة ١٧الوفيات : حالة واحدة في البصرةالشفاء: ٥٠حالة، وكما يليالسليمانية ١بغداد/ الرصافة ١٧بغداد الكرخ ١النجف ٢١كربلاء ٢كركوك ٢البصرة ٢ذي قار ٤مجموع الأصابات : ١٤٨٢مجموع الوفيات: ٨١مجموع حالات الشفاء: ٩٠٦

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