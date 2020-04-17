تعفير مستشفى الفلوجة بالتزامن مع انتهاء الحجر الصحي للكوادر الطبية

2020/04/17 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]اعلن مسؤول شعبة الخدمات في مستشفى الفلوجة التعليمي بمحافظة الانبار مجيد حميد الدليمي ، الجمعة، عن انطلاق حملة لتعفير مبنى مستشفى الفلوجة التعليمي بمادتي الكلور والفركون لتجنب تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا .

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