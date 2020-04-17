2020/04/17 | 19:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- متابعة بغداد، العراق، 16 أبريل 2020 – تحث الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن إرتفاع في حالات العنف القائم على النوع الأجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة في العراق تدق ناقوس الخطر: حان الوقت لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة في العراق تدق ناقوس الخطر: حان الوقت لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).