"اندبندنت عربية": إيران تستعين بجهاز عراقي "فاشل" لكشف المتفجرات في رصد كورونا

2020/04/17 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت صحيفة "اندبندنت عربية"، اليوم الجمعة، أن الجهاز الذي روج له قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي، على أنه يكشف عن المصابين بفيروس كورونا، ما هو إلا جهاز كشف المتفجرات الذي استخدمته الاجهزة الامنية العراقية وأثبت فشله.وذكرت الصحيفة في مقدمة تقريرها "يروّج قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، لجهاز باعتباره أداةً لمكافحة فيروس كورونا، ويبدو أنّه جهاز الكشف عن المتفجّرات المزوّر ذاته الذي استخدمته قوات الأمن العراقية والأفغانية في السابق".واضافت "ظهر اللواء حسين سلامي، المسؤول الأعلى للتنظيم النخبوي الموازي للمؤسسة العسكرية الإيرانية، على قناة التلفزيون الرسمية، مقدماً ذلك الجهاز المحمول باليد بوصفه أداة تكشف عن وجود المرض".وتابعت "ويبدو أن ما عُرِضَ واحد من أجهزة الكشف عن المتفجرات المزيّفة ذاتها التي باعها يوماً المحتال البريطاني المُدان جيمس ماكورماك، إلى القوات الأمنية العراقية، وظهرت على مدى سنوات على نقاط التفتيش في مختلف بلدان الشرق الأوسط".واستذكرت الصحيفة "وآنذاك، بيعت تلك الأجهزة العديمة الفائدة المصنوعة من بلاستيك ومعدن باعتبارها أجهزة كشف عن طابات الغولف الضائعة، وثَبُت أنها لا تجدي نفعاً".وأردفت "واشتكى منها أفراد القوات الأميركية المسلّحة المنتشرين في العراق، وسخروا منها وشبّهوها بالعصا السحرية التي لا يمكنها الكشف عن أي شيء، لكن هذه الأجهزة المسمّاة (ADE 651) تظهر باستمرار في البلدان النامية باعتبارها أدوات ذات خصائص خارقة ظاهرياً".وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش المصري روج في 2013 لأجهزة مُشابهة بوصفها أداة لكشف التهاب الكبد".وركز التقرير في ختامه على أنه "منذ أشهر، تسعى الحكومات جاهدةً إلى صناعة وتوزيع أدوات ومنظومات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وبعضها لا ينجح في ذلك تماماً.فقد اشتكت حكومات عدّة من اختبارات فاشلة صُنعت في الصين التي يُرجَّح أن موجة فيروس كوفيد-19 قد بدأت فيها".كذلك يجهد العلماء للعثور على لقاح مضاد للفيروس.ويحاول أطباء حول العالم العثور على علاجات للمرضى المصابين به، يتخطّى عملها مجرّد مساعدتهم في التنفّس أثناء الحرب بين جهاز مناعتهم والفيروس المسبّب للمرض.وقد ذكرت "منظمة الصحة العالمية" أنه من غير المتوقع إيجاد لقاح قبل 12 شهراً على الأقل.في المقابل، يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا كعلاجٍ لفيروس كورونا، وتحثّه على ذلك برامج القنوات التلفزيونية اليمينية غالباً، مع أنّ مستشاريه الشخصيين حذروا من ضعف الأساس العلمي في ذلك الزعم.

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