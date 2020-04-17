القبض على متهم عذب ابنته بالـ

2020/04/17 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم قام بتعذيب ابنته بواسطة "كاوية" في قضاء شط العرب.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "القت مفارز شرطة شط العرب القبض على المتهم (ح.م.غ) لقيامه بتعذيب ابنته بصورة وحشية بواسطة (كاوية) في جميع أنحاء الجسم بسبب تعاطيه للمخدرات".وأضافت انه "تمت احالته الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406/31 من قانون العقوبات العراقي لينال جزاءه العادل".

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