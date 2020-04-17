العراق يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الاصابات بكورونا بعد انخفاضها لايام

2020/04/17 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، في عموم البلا...





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