ساندرز.. تأثير باقٍ رغم الانسحاب.. ليندا فيلدمان

2020/04/17 | 20:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليندا فيلدمان لم يكن انسحاب بيرني ساندرز من سباق الانتخابات الرئاسية، كمرشح عن الحزب «الديمقراطي» يوم الأربعاء قبل الماضي مفاجأة.فقد كان لجو بايدن تقدم كبير في المندوبين وفي استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب «الديمقراطي».ويواجه بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح المفترض للحزب «الديمقراطي»، مهمة شاقة تتمثل في توحيد الحزب.وكتب «بايدن» في […]

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