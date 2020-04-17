2020/04/17 | 20:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه مدير الصحة الكرخبغداد، جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، رسالة إلى محافظ النجف لؤي الياسري بعد رفض الأخير هبوط طائرتين قادمتين من إيران على متنها مسافرين عراقيين.وقال الحجامي في تدوينة على موقعه في فيسبوك، معلقا على خبر الياسري، “السيد محافظ النجف المحترم والعراق كله واحد و أهله عائلة واحدة وهذا القرار ليس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلات جوية قادمة من إيران تشعل توّترًا بين مسؤول في صحة بغداد ومحافظ النجف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلات جوية قادمة من إيران تشعل توّترًا بين مسؤول في صحة بغداد ومحافظ النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).