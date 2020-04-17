اعتقال رجل عذّب ابنته بواسطة “كاوية” في البصرة

2020/04/17 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةأفادت الشرطة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، باعتقال رجل قام بتعذيب ابنته بطريقة “وحشية” بواسطة أداة كي الملابس “كاوية”.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز شرطة شط العرب ألقت القبض على المتهم (ح.م.غ) لقيامه بتعذيب ابنته بصورة وحشيه بواسطة (كاويه) في جميع أنحاء الجسم”.وأضافت أن […]

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