’’جاسم الاسود’’ يعلن تأجيل انطلاق بطولة ’’المحيبس’’ في العراق نظراً للظروف الصحية

2020/04/17 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن رئيس لجنه المحيبس في العراق، جاسم الاسود، اليوم الجمعة، تأجيل انطلاق بطولة ’’المحيبس’’ في العراق نظراً للظروف الصحية.وقال الاسود في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “وصلتني الكثير من المناشدات من المؤسسات الحكوميه وفي مقدمتهم رئاسه الوزاره والاجهزه الامنيه ووزاره الصحه وخاصه من مديريه صحه الكرخ والرصافه والجميع يطالبني بالغاء […]

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