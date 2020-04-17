برشلونة يرتب صفقة جديدة لاستعادة نيمار

2020/04/17 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة مازال يسعى إلى استعادة النجم البرازيلي نيمار من أجل دعم خط الهجوم.

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