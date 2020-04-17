تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة شفاء في العراق

2020/04/17 | 20:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، في عموم البلاد....

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