العالم الفلسطيني مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي و دولي لدعم قضية الأسرى

2020/04/17 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا العالِم الفلسطيني عدنان مجلي، لتشكيل لوبي فلسطيني وعربي ودولي خاص لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولفت انتباه العالم لهذه القضية العادلة في هذه الظروف العصيبة.وقال مجلي، في تصريح صحفي الجمعة وصلنا نسخة عنه: “يطل علينا اليوم السابع عشر من ابريل يوم الأسير الفلسطيني حيث لازالت السجون الإسرائيلية مغلقة على أكثر […]

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