المنافذ الحدودية تضبط ثلاث عجلات محملة بدون إجازة استيراد في منفذ أم قصر

2020/04/17 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة ، اليوم الجمعة، ضبط ثلاث عجلات محملة بدون إجازة استيراد في المنفذ.وقالت الهيأة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “ضبط ثلاث عجلات محملة بمادة السيراميك لا توجد إجازة استيراد للبضاعة المستوردة وهذا مخالف للضوابط والتعليمات النافذة”.وأضافت، أن “عملية الضبط تمت […]

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