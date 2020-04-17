تسجيل ثمان حالات شفاء من كورونا في ذي قار خلال 24 ساعة

2020/04/17 | 20:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تسجيل ثمان حالات شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية .وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد اكد تماثل ثمانية مصابين بفيروس كورونا في مدينة الناصرية للشفاء التام “.وتابع البيان ان ” عدد […]

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