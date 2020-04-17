موظفو إحدى أكبر شركات الطيران الأميركية يعودون إلى عملهم بدءًا من الأسبوع المقبل

2020/04/17 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مجموعة بوينغ الأميركية للصناعات الجوية، أن موظفيها سيعودون إلى عملهم اعتبارا من الأسبوع المقبل، لاستئناف عمليات تصنيع طائرات تجارية في ولاية واشنطن لأول مرّة منذ إغلاق المعمل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.وأفادت بوينغ، الخميس، بأنها تخطط لتكثيف “مرحلي” للعمليات في منشآتها في مدينة إيفرت في واشنطن، التي أغلقت أواخر […]

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