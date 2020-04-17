مشروع لإعادة تدوير الأنقاض يسعى لتعزيز عودة النازحين في العراق

2020/04/17 | 20:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ضم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) جهوده مع المنظمة الدولية للهجرة، وبدعم سخي مقدم من حكومة اليابان، لإطلاق مشروع مبتكر لإعادة تدوير الأنقاض والذي سيساعد النازحين في محافظة كركوك، في شمال العراق، على العودة إلى ديارهم.وقال علي حمادي، معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية: “مع تدمير ما يقرب من 10 آلاف منزل في محافظة كركوك، […]

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