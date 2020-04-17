2020/04/17 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالكريم_هداد تبقىأو تفنىوعلى مرمىسبعٍ من الخطواتستختصرك الحياةمتعثراًعلى حافة الهاويةلستَ بشيءالجميعيتوجهم الإكليل "Corona"ملوكاًويشدّ بحرارة المصافحة أن يغفو في حضنهم ساخناً...!يا ربّعبث عبادك كثيراًعلى هذه الأرضفمن سيبقى...؟ومن سينهض...؟القاهرة14-3-2020......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإكليل -Corona” - عبدالكريم هداد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإكليل -Corona” - عبدالكريم هداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).