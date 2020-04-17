هندسة المدن الذكية ما بعد الكورونا - عبدالله احمد التميمي

2020/04/17 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_احمد_التميمي وبقصد بالمدن الذكية نشر أكبر قدر ممكن من أنظمة الاستشعار وكاميرات المراقبة الامنية من خلال صناعة بيئة رقمية داخل المدن بهدف الربط والتحكم والسيطرة على الشعوب.



حيث يتم تحويل تلك المدن إلى مختبر مركزي استخباراتي بمشاركة شركات الهواتف النقال.



وقد أعلنت شركة (هواوي) وشركة (سيسكو) مؤخراً على تشغيل برامج وتطبيقات توصيل البيانات والتحكم بالمدن الذكية عن طريق الاقمار الصناعية بصورة أكبر.



ما استدعى تفعيل ت......

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