2020/04/17 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة أصيب أكثر من 100 عاملة في شركة صناعية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء بفيروس كورونا، حيث انتقلت لهن العدوى من مشرفة العمل.ليست هذه الحالة التي أظهرها الإعلام إلى الواجهة، استثناء.



إنها تعبير عن الجحيم الذي تعيشه الطبقة العاملة يوميا من أجل تأمين استمرار الإنتاج وتدفق الأرباح إلى جيوب أرباب العمل، دون توفير أدنى شروط السلامة والوقاية.لا يتعلق الأمر بانفلات أو تقصير من إدارة الشركة أو رب عمل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عاملات عين السبع- الدار البيضاء قمة تخفي جبل جليد تهديد الطبقة العاملة بالوباء، بقلم، شيماء النجار(كاتبة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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