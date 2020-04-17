الخنجر يشق صف تحالف القوى ويشكل ائتلافاً للتفاوض على الوزارات

2020/04/17 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت نائبة اليوم الجمعة عن تشكيل ائتلاف سني جديد برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، غالبية أعضائه كانوا في تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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