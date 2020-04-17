الأزمة النيابية من السليمانية: حجم خطورة الوباء لا زال كبيراً

2020/04/17 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اجتماعا موسعا مع خلية ازمة جائحة كورونا في محافظة السليمانية والمتمثلة المحافظ هڤال ابو بكر ومدير الصحة وعدد من المسؤولين فيها، ثم اجرت جولة ميدانية لاحدى مستشفيات الحجر الصحي للمصابين بكورونا في المحافظة .

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