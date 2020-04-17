القبض على رجل عذب ابنته بكاوية في البصرة

2020/04/17 | 20:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت القوات الامنية، اليوم الجمعة، من القبض على رجل قام بتعذيب ابنته بواسطة كاوية في محافظة البصرة.

وقالت الشرطة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارز شرطة شط العرب ألقت القبض على المتهم (ح.



م.



غ) لقيامه بتعذيب ابنته بصورة وحشيه بواسطة (كاويه) في جميع أنحاء الجسم".

وأضافت أن "المتهم من متعاطي المخدرات، وتمت إحالته إلى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406/ 31 من قانون العقوبات العراقي لينال جزاءه العادل".

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