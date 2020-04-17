معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد توزع 400 سلة غذائية لعوائل الشهداء والمتعفيين في النجف

2020/04/17 | 20:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت هيئة الحشد الشعبي / معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين، الجمعة، 400 سلة غذائية في محافظة النجف الاشرف.وقامت المعاونية بالتعاون مع حملات الدعم اللوجستي بتوزيع أكثر من 400 سلة غذائية على عدد من عوائل الشهداء والعوائل المتعففة نتيجة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات فيروس كورونا وفرض حظر للتجوال.وشارك الكادر النسوي التابع

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