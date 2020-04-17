خطر تجدد كورونا قائما حتى عام 2024

2020/04/17 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةحذر فريق من الباحثين في جامعة هارفارد من أن وباء فيروس كورونا قد يحدث مجددًا في وقت متأخر من عام 2024، وقد يتعين تمديد التباعد الاجتماعي حتى عام 2022 لاحتواء الجائحة الحالية.الورقة البحثية التي أعدها خمسة علماء من جامعة هارفارد، ونشرت في مجلة “ساينس” هذا الأسبوع، خلصت إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد […]

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