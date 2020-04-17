الانشقاقات تضع دعوة الكتل السياسية للاستحقاق الانتخابي على المحك

2020/04/17 | 21:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)/ نريمان المالكي /..مع حجم التفاؤل الذي تبديه الكتل السياسية بشأن نجاح خطوات رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الا ان المشهد السياسي مازال لم يتخط مرحلة الضبابية خصوصا وان بعض الكتل السياسية تطالب بٱستحقاقاتها الانتخابية رغم انشقاقات كثير من نوابها عنها.رئيس تجمع العدالة النائب المستقل عن محافظة البصرة عامر الفايز بين لـ […]

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