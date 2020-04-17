المنافذ الحدودية تضبط ثلاث عجلات محملة بدون إجازة استيراد في منفذ أم قصر

2020/04/17 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة ، الجمعة، ضبط ثلاث عجل...





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