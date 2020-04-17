ماكرون: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بشأن كورونا!

2020/04/17 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا.وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” نشرت، الخميس: “هناك أشياء حدثت ولا نعرفها”، وذلك ردا على سؤال عما “إذا كانت الأنظمة الاستبدادية أكثر قدرة على إدارة هذا النوع من الأزمات”.وأشار إلى أنه “في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات […]

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