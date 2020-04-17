الفرج قريب… مرضى “كوفيد-19” يستجيبون لعقار تجريبي

2020/04/17 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار تجريبي لمعالجة الحالات الحادة من كوفيد-19، تنتجه شركة أميركية، قفزت أسهم الشركة 16 في المئة بعد إغلاق سوق الأسهم الخميس.ووفقا لموقع “ستات” الإخباري الطبي على الإنترنت، فإن المرضى المصابين بحالات حادة من فيروس كورونا الجديد، في مستشفى تابع لجامعة شيكاغو شارك في دراسة خاصة […]

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