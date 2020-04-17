شركة أميركية تقترب من تطوير لقاح ضد كورونا.. ونتائج متوقعة هذا الصيف

2020/04/17 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحصر الأطباء الأعراض الأولية لفيروس كورونا المستجد في التعب والسعال المستمر والحمى، إلا أن باحثين إسبان أعلنوا اكتشاف أعراض أخرى قد تعني الإصابة بالفيروس القاتل، وفق موقع شبكة فوكس نيوز الأميركية.وذكر بيان صادر عن المجلس العام الإسباني لكليات بودياتريس الرسمية أن بقع أرجوانية على القدمين قد تظهر لدى بعض المرضى وتكون مؤشرا على الإصابة بالفيروس.

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شبه الباحثون هذه البقع بطفح الجلدي على أقدام المصابين بجدري الماءوشبه الباحثون هذه البقع بأنها مشابهة للبقع أو الطفح الجلدي على أقدام المصابين بجدري الماء، وأضافوا أنه يمكن رصدها عند الأطفال والمراهقين، كما تم رصدها عند بعض البالغين.

وقال الموقع إنها أعراض غريبة بدأ الحديث عنها ينتشر في مجال الرعاية الصحية، وبين أطباء الأمراض الجلدية وأطباء الأقدام بشكل أساسي، بعدما بدأ اكتشاف نفس الأعراض بشكل متزايد لدى المصابين بكورونا.

وجاء في البيان "هذه بقع أرجوانية اللون (مشابهة جداً لكدمات جدري الماء أو الحصبة أو الشيلبلاين) التي عادة ما تلتئم دون ترك علامات على الجلد."

وأضاف الباحثون أنه تم العثور على هذه الأعراض في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا .

وأشار البيان إلى حالة طفل يبلغ من العمر 13 عاما، ظهرت عليه هذه البقع ولم تظهر عليه أعراض أخرى للفيروس .

وكان الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد، قال إن هناك أعراضا جلدية قد تنبئ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الاتحاد أوضح أن هذه الأعراض لم تكن بادية عند الانتشار الأول لكورونا، لكن تزايد عدد الحالات التي ذكرت إصابتها بأعراض جلدية تضاعف في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص.

ووفقا لأطباء الجلد الفرنسيين، فإن الأعراض التي أعلنها أكثر من مرة وعند مئات المصابين، تتعلق أساسا بظهور "قضمة الصقيع" على أطراف اليد والأرجل.

ولفت البحث الذي أجمع عليه أكثر من 400 ممارس في مستشفيات فرنسا، إلى ظهور علامة مفاجئة على الجلد عند عديد من المصابين بفيروس كورونا قبل أن تتأكد إصابتهم بالفيروس التاجي عبر الاختبار الخاص بكوفيد 19.

وركز تقرير الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد على علامات احمرار جلدية "مفاجئة"، وقد تكون مؤلمة في بعض الأحيان كإحدى أبرز علامات الإصابة بكورونا التي "يكاد ينطق بها جلد المصاب" على حد تعبير التقرير.

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