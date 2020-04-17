صحيفة ميرور: جوارديولا مُستاء من نجوم مانشستر سيتي

2020/04/17 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أنّ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مُستاء من نجوم فريقه، بسبب عدم توصلهم لـ اتفاق حتى الآن، بشأن فكرة تخفيض رواتبهم في الفترة الحالية، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي إثر تفشي فيروس كورونا.وبحسب الصحيفة، فإن “بيب مُستاء تمامًا من الوضع الحالي، بعد […]

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