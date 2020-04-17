2020/04/17 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس"، اليوم الجمعة، على وثيقة صادرة من محافظ واسط، محمد جميل المياحي، تتضمن قرارا بإعادة تشكيل خلية الازمة في المحافظة برئاسته بعد ان كانت برئاسة نائبه الاول عادل الزركانيوبحسب الوثيقة فقد تقرر اعادة تشكيل خلية الازمة لمواجهة كورونا برئاسة المحافظ محمد جميل المياحي وعضوية مدراء جهات عدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. محافظ واسط يقرر اعادة تشكيل خلية الأزمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. محافظ واسط يقرر اعادة تشكيل خلية الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).