الحشد ينفي تسجيل إصابات بكورونا للمتطوعين لدفن ضحايا الفيروس

2020/04/17 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى الحشد الشعبي، مساء اليوم الجمعة، تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف عناصره المتطوعين لدفن ضحايا الوباء.وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء الثاني التابع للحشد، عبد الحسين الحيدري في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "المتطوعين لدفن جثامين المتوفين بوباء كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة في النجف، بحالة صحية وهمة عالية، وهم يتخذون كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة".وأضاف أن "منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي سيبقون جنودا أوفياء لخدمة العراق والدفاع عن المقدسات وخدمة المجتمع بكافة الظروف ورهن إشارة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإمام علي السيستاني".وأشار إعلام الحشد الشعبي، إلى أن هذا اللواء "تطوع لتولي عملية تجهيز المتوفين بمرض كورونا الوبائي ودفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف، بالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي هذه المهمة وفق الطرق الشرع".

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