مدير صحة الكرخ لمحافظ النجف: كنا نتمنى أن نعمل كفريق.. قرارك ليس شجاعًا

2020/04/17 | 21:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعلّق مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، على منع محافظ النجف لؤي الياسري هبوط طائرتين حملت مواطنين عراقيين قادمين من إيران في مطار محافظته، وتحويلهما إلى مطار بغداد.

مدير صحة الكرخ لمحافظ النجف: كنا نتمنى أن نعمل كفريق واحد يساند بعضنا البعض لا أن يرمي كل منا مشاكله على الآخر

وكتب الحجامي في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، مخاطبًا الياسري "العراق كله واحد و أهله عائلة واحدة وهذا القرار ليس شجاعة".

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أضاف "كنا نتمنى أن نعمل كفريق واحد يساند بعضنا البعض لا أن يرمي كل منا مشاكله على الآخر".

كان محافظ النجف لؤي الياسري، أكد، إلغاء الرحلتين القادمتين من إيران يوم غد وعلى متنها مواطنين عراقيين.

وذكر بيان صدر عن الياسري، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "الرحلتين تقرر هبوطهما في مطار بغداد الدولي بدلًا من مطار النجف الدولي بعد كتاب ومطالبة السيد المحافظ للسيد رئيس الوزراء المحترم بإلغاء نزولها في النجف الأشرف".

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