2020/04/17 | 21:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (2477) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (51737)".

أضافت أنه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (48) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 13

مدينة الطب 1

النجف الأشرف 14

السليمانية 2

كربلاء 1

البصرة 17

الوفيات:

حالة واحدة في البصرة

الشفاء: ٥٠ حالة، وكما يلي:

السليمانية 1

بغداد/ الرصافة 17

بغداد الكرخ 1

النجف 21

كربلاء 2

كركوك 2

البصرة 2

ذي قار 4

مجموع الإصابات: 1482

مجموع الوفيات: 81

مجموع حالات الشفاء: 906

اقرأ/ي أيضًا:

الأسبوع الأخطر في "حرب كورونا"..



ما هي سيناريوهات حظر التجول القادمة؟

ماذا قال وزير الصحة عن حظر التجوال مع اقتراب رمضان؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).