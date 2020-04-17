2020/04/17 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، موعد إطلاق منحة كورونا للعوائل المستحقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل العمل: منحة الطوارئ تطلق نهاية نيسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل العمل: منحة الطوارئ تطلق نهاية نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).