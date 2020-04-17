العراق.. إعلان موعد توزيع منحة الـ30 ألف دينار للمتضررين من جائحة كورونا

2020/04/17 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، موعد إطلاق منحة كورونا للعوائل المستحقة.وقال وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، في تصريح صحفي، إن “المنحة الطارئة المخصصة للعائلات المتضررة بفيروس كورونا المستجد ستطلق نهاية شهر نيسان الجاري”.وأضاف أن “هناك لجنة مشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية وديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس […]

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