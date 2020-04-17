الكاظمي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2020/04/17 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نستضيف في هذه الحلقة من برنامج "ضيف وحوار" القيادي في تيار الحكمة العراقي الشيخ حميد المعله للحديث عن مستجدات الساحة العراقية وملف المكلف السيد مصطفى...

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