النقل تعلن جدول الرحلات الجوية الاستثنائية ليوم غد

2020/04/17 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم غد السبت,وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الرحلة الأولى ستكون لقطاع (بغداد-مشهد -بغداد) ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في ايران”.وأضافت أن “الرحلة الاستثنائية الثانية ستكون لقطاع (بغداد-بيروت-بغداد ) لإعادة العراقيين العالقين […]

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