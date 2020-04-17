2020/04/17 | 21:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: نتائج الفحوصات اثبتت سلامة الكابتن الطيار مصطفى الجميلي من الاصابة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: نتائج الفحوصات اثبتت سلامة الكابتن الطيار مصطفى الجميلي من الاصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: نتائج الفحوصات اثبتت سلامة الكابتن الطيار مصطفى الجميلي من الاصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).