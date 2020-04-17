2020/04/17 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة الكرخ يوجه انتقادا حادا لمحافظ النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة الكرخ يوجه انتقادا حادا لمحافظ النجف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة الكرخ يوجه انتقادا حادا لمحافظ النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).