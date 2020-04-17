اللواء الثاني بالحشد ينفي تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المتطوعين لدفن المتوفين بالفيروس

2020/04/17 | 21:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء الثاني بالحشد الشعبي عبد الحسن الحيدري، الجمعة، ما تم تداوله اليوم في بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات اصابة بين صفوف المتطوعين من منتسبي الفرقة بفايروس كورونا.وقال الحيدري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المتطوعين لدفن جثامين المتوفين بجائحة كورونا

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