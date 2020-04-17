اللواء الرابع بالحشد يعفر مصرف بغداد في البصرة

2020/04/17 | 21:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الجمعة، حملة تعفير وتعقيم لمصرف بغداد في منطقة العشار بمحافظة البصرة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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