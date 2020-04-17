صحة الرصافة: اكتساب 6 حالات جديدة الشفاء من كورونا

2020/04/17 | 21:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن اكتساب 6 حالات جديدة الشفاء التام من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 116.

وقال الساعدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان " 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا اكتسبت اليوم الشفاء التام بينهم امرأة بعمر 60 سنة ورجلين بعمر 34 و31 سنة من عائلة واحدة من منطقة حي الغدير محلة 702".

واضاف ان "حالات الشفاء الاخرى هي لامرأة بعمر 55 سنة من النهروان وامرأة بعمر 65 سنة من مدينة الصدر وامرأة بعمر 24 سنة من الزعفرانية".

واوضح ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجرت لهما مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"، مبينا ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية على مدار الساعة".

وتابع ان "حالات الشفاء في جانب الرصافة لليوم الجمعة وصل الى 17 حالة بعد اكتساب 11 حالة صباحا الشفاء و6 حالات مساءا ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء في جانب الرصافة الى 116 حالة شفاء".

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