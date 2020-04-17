وكيل العمل: المنحة الطارئة ستطلق نهاية شهر نيسان

2020/04/17 | 21:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، موعد إطلاق منحة كورونا للعوائل المستحقة.وقال وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية “عادل الركابي”، لإذاعة “الفرقان”، إن “المنحة الطارئة المخصصة للعائلات المتضررة بفيروس كورونا المستجد ستطلق نهاية شهر نيسان الجاري”.وأضاف أن “هناك لجنة مشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية وديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس …

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